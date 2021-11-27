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Взрывы прогремели на заводе боеприпасов в Дзержинске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Четыре взрыва прогремели на заводе боеприпасов имени Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает региональный главк МЧС.

ЧП произошло в 09.52 по московскому времени. На заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли взрывы. На месте взрыва возник пожар, площадь которого составляет 900 квадратных метров.

Пострадали два человека, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, эпицентром взрывов стал цех по производству октогена. В настоящее время угроза для населения и работников завода отсутствует.

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку после пожара с пострадавшими на заводе имени Свердлова в Дзержинске, сообщает надзорное ведомство. Губернатор региона Глеб Никитин поручил оперативно оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

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