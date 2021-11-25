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АвтоВАЗ снова повысит цены на автомобили Lada

Источник:
«Лада.Онлайн»
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

Компания АвтоВАЗ повысит цены на свои автомобили с 1 декабря 2021. С начала года это уже седьмое повышение цен на автомобили российского производителя.

Дилерские центры Lada уже получили от АвтоВАЗа информационное письмо, в котором говорится о том, что цены на все поставленные дилерам и неоплаченные автомобили будут пересмотрены, пишет портал «Лада.Онлайн».

Так, модель Lada Granta подорожает на 7 тысяч рублей, Xray и Niva Legend станут дороже на 8 тысяч рублей, Niva Travel — на 9 тысяч рублей, Vesta, Xray Cross и Largus — на 10 тысяч рублей. Стоимость коммерческих автомобилей VIS увеличится на 8-10 тысяч рублей.

Отмечается, что главной причиной повышения цен на автомобили Lada является существенное подорожание электронных компонентов, металла и пластика.

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Авто #Автопром #Авторынок
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ANVikulov

обещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...

лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

ivanbak

Что для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...

Gunja

А через другое место придумают, будет испытывать?
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