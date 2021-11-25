АвтоВАЗ снова повысит цены на автомобили Lada

Компания АвтоВАЗ повысит цены на свои автомобили с 1 декабря 2021. С начала года это уже седьмое повышение цен на автомобили российского производителя.

Дилерские центры Lada уже получили от АвтоВАЗа информационное письмо, в котором говорится о том, что цены на все поставленные дилерам и неоплаченные автомобили будут пересмотрены, пишет портал «Лада.Онлайн».

Так, модель Lada Granta подорожает на 7 тысяч рублей, Xray и Niva Legend станут дороже на 8 тысяч рублей, Niva Travel — на 9 тысяч рублей, Vesta, Xray Cross и Largus — на 10 тысяч рублей. Стоимость коммерческих автомобилей VIS увеличится на 8-10 тысяч рублей.

Отмечается, что главной причиной повышения цен на автомобили Lada является существенное подорожание электронных компонентов, металла и пластика.