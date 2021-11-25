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Певец Шура прокомментировал слухи о разводе Пугачевой и Галкина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © maxgalkinru, instagram.com/maxgalkinru

Информация о разводе звездной пары — Аллы Пугачевой и Максима Галкина — появилась в Telegram-каналах, освещающих светскую жизнь. Слухи прокомментировал певец Шура, который дружит с семейной парой.

«Впервые об этом (о разводе) слышу. Могу сказать только одно: жаль, что людям все время хочется влезть в чужую счастливую жизнь», — сказал Шура «Собеседнику».

23 декабря браку Пугачевой и Галкина исполнится 10 лет. Не смотря на почти 30-летнюю разницу в возрасте, артисты ни разу не давали повода усомниться в своих крепких отношениях. Пара воспитывает двойняшек — Лизу и Гарри, которым в этом году исполнилось восемь лет.

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