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США отработали применение ядерного оружия против России

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © U.S. Department of Defense

Стратегические бомбардировщики США в ходе учений Global Thunder отработали варианты двухстороннего применения ядерного оружия против России, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

«Отмечаем существенную активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России. За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации», — уточнил глава Минобороны.

По словам Шойгу, минимальное удаление стратегических ракетоносцев США от российской государственной границы составило всего 20 километров. При этом количество вылетов в 2,5 раза превысило цифры соответствующего периода прошлого года.

Шойгу подчеркнул, что развитие взаимодействия между Россией и Китаем особенно актуально в условиях «усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира».

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