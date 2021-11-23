США отработали применение ядерного оружия против России

Стратегические бомбардировщики США в ходе учений Global Thunder отработали варианты двухстороннего применения ядерного оружия против России, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

«Отмечаем существенную активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России. За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации», — уточнил глава Минобороны.

По словам Шойгу, минимальное удаление стратегических ракетоносцев США от российской государственной границы составило всего 20 километров. При этом количество вылетов в 2,5 раза превысило цифры соответствующего периода прошлого года.

Шойгу подчеркнул, что развитие взаимодействия между Россией и Китаем особенно актуально в условиях «усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира».