США пригрозили отправкой военных советников на Украину

США рассматривают возможность отправки своих военных советников, а также дополнительного вооружения на Украину в свете якобы скопления российских вооруженных сил близ украинской границы, сообщают американские СМИ со ссылкой на свои источники.

Американские власти думают направить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы. Помимо этого, украинские военные могут получить от США партию переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер», а также закупленные американцами российские вертолеты Ми-17, изначально предназначавшиеся для афганской армии, приводит ТАСС материал CNN.

Как отмечает телеканал, ряд представителей администрации США обеспокоены, что подобные поставки могут быть восприняты Москвой как попытка США привести к заметной эскалации ситуации, поэтому, несмотря на готовность также предоставить Украине военных советников, США не уверены, что кто-либо из них сможет приехать лично.

Агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников сообщило, что представители администрации президента США Джо Байдена провели брифинг для европейских коллег, на котором озвучили свои опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, Москва фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Песков не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия «агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве».