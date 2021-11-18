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Следствие проверит данные об издевательствах в COVID-госпитале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

СУ СКР по Новосибирской области начало проверку после сообщений в СМИ об издевательствах над пациенткой коронавирусного госпиталя, больной диабетом.

«Выявлена публикация о том, что в медицинском учреждении города Новосибирска женщину с диабетом привязывали к кровати, пока она находилась на лечении», — говорится в сообщении.

Кроме того, в публикации сообщается, что у женщины остались множественные ушибы и раны, которые появились из-за отсутствия движений и ухода. Заельцовский следственный отдел организовал проведение доследственной проверки.

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