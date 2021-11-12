Депутаты предложат мораторий на цены на услуги ЖКХ

Мораторий на повышение стоимости услуг ЖКХ могут установить в 2022 году, так как жители несут дополнительные расходы из-за длительного нахождения дома в пандемию, соответствующий законопроект подготовила ЛДПР, сообщил депутат Ярослав Нилов в Telegram.

«В период пандемии граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги в связи с длительным нахождением дома», — говорится в пояснительной записке к документу.

Там же указывается, что к обесцениванию доходов и сбережений граждан приводит инфляция, достигшая 8%. Цены на овощи в магазинах за октябрь выросли на 8,7%, что в пять раз больше, чем в сентябре.

Правительство РФ уже утвердило индексацию тарифов на 2022 год. Она будет варьироваться от 2,9% до 6,5%. Наибольшая индексация ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%).

Депутаты предлагают установить мораторий в 2022 году. Законопроект будет направлен на заключение правительства.