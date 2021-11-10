Распродажа «11.11» на AliExpress: как получить максимальные скидки

Китайская торговая площадка AliExpress 11 ноября начнет главную распродажу года — грандиозную акцию «11.11», которую нередко путают с американской «черной пятницей». В 2021 году она получила название «Самая громкая распродажа», организаторы обещают скидки до 70% на миллионы товаров. По каким правилам пройдет марафон шопоголиков и как добиться максимальных скидок?

Акция «11.11» впервые прошла в 2013 году и была приурочена к китайскому празднику День холостяков, который отмечается 11 ноября. Дата состоит из четырех единиц и символизирует для китайцев людей, у которых нет пары. Последние годы распродажа на AliExpress стала настолько глобальным явлением, что ее все чаще официально называют Всемирным днем шопинга.

Когда стартует распродажа

В этом году длительность распродажи увеличили — она стартует 11 ноября в 11.00 по московскому времени и продлится до 10.59 по московскому времени 13 ноября. Фактически, изначальный день распродаж растянули на целых три.

Как получить купоны и подарки

В этом году AliExpress предлагает пользователям сыграть в «Алибокс» — это небольшая игра в фирменном мобильном приложении на iOS или Android;. Фактически, это виртуальная коробка, в которой за одной из цифр спрятаны купоны различных номиналов, промокоды и товары за один рубль.

Всего для шопоголиков доступно пять уровней игры — первые три можно получить, просто покричав в микрофон смартфона название торговой площадки, а четвертый и пятый станут доступны после совершения покупки в рамках распродажи «11.11». Среди прошедших все пять уровней разыграют суперпризы.

Еще один способ сэкономить — зарабатывать монеты в мобильном приложении AliExpress, ежедневно заходя в раздел, выполняя ежедневные задания и участвуя в играх. Кроме этого, можно найти купоны прямо на главной странице распродажи.

Каких скидок ожидать

Практически все крупные бренды на AliExpress обещают порадовать шопоголиков хорошими скидками. Традиционно дисконт может достигать 20-30%, а в некоторых случаях возможны распродажи со скидкой 60-70%.

Так, популярный среди россиян производитель Xiaomi обещает скидки на некоторые модели смартфонов до 60%. Но китайский концерн не одинок — среди участников распродажи более 30 известных брендов, включая Samsung, Apple, Realme, Poco, Honor, Huawei, Adidas, Levi’s, Zara и других.

Фото: © AliExpress

Важно помнить, что максимальная скидка обычно предоставляется на ограниченное количество товаров, поэтому в некоторых случаях для выгодной покупки потребуется удача и быстрота реакции. При этом ограниченные распродажи с мегаскидками будут идти все три дня.

Есть риски

Покупатели должны быть готовы к тому, что сделанные 11 ноября 2021 года заказы будут доставляться существенно дольше обычного — китайские логистические компании традиционно сталкиваются с огромным объемом работы по итогам распродажи. Например, вместо двух недель покупка может идти до клиента более месяца.

Кроме этого, остается актуальной проблема липовых скидок. В последние годы компания Alibaba, которой принадлежит AliExpress, проводит серьезные проверки торговцев, но недобросовестные магазины продолжают завышать цены перед распродажей, чтобы 11 ноября резко их «снизить».

Фото: © AliExpress

Чтобы отсечь фальшивые скидки, можно воспользоваться специальным сайтом aliprice.com, который показывает динамику цен за последний месяц. Кроме этого, для браузеров есть несколько расширений, который делают аналогичный анализ на основе открытых данных и подсказывают честные магазины.