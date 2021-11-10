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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Россия создаст самый мощный процессор

Источник:
Cnews.ru
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Фото: © АО «МЦСТ»

Минпромторг объявил тендер на разработку новой многопроцессорной системы на чипе, в основе которой будет лежать отечественная архитектура NeuroMatrix. Заказчиком самого мощного отечественного процессора выступает Минобороны РФ.

«Разрабатываемая микросхема не имеет отечественных и прямых зарубежных аналогов и представляет собой косвенный аналог микросхемы американской Nvidia Jetson Xavier», — отмечается в тендерной документации.

На разработку процессора «Эльбрус-32С» выделяется 7,6 миллиардов рублей. Разработка чипа должна завершиться до 30 ноября 2026 года. Процессор планируют использовать в армии, промышленных системах, учреждениях РАН, аэрокосмической отрасли, атомной энергетике.

Nvidia Jetson Xavier выпускается с марта 2019 года по 12-нанометровому техпроцессу и имеет в своем распоряжении восемь вычислительных ядер и видеоподсистему с 512 ядрами CUDA. При этом производительность российского процессора будет выше американского аналога.

Тема: Человек и компьютер
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