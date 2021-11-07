Россияне назвали самые бессмысленные покупки в «черную пятницу»

Больше половины россиян (64%) хотя бы раз приобретали товары по скидкам в «черную пятницу», при этом 31% из них обошлись бы без половины вещей, купленных по акции, говорится в исследовании, проведенном Райффайзенбанком.

Обычно россияне ищут на распродажах одежду, обувь, технику и товары для дома. Каждый третий покупает на распродажах товары для детей и косметику. Реже покупатели интересуются товарами для животных. Еще реже россияне ищут скидки на книги, цифровой контент, подписки, товары для творчества и хобби, приводит ТАСС результаты опроса

При этом каждый пятый опрошенный тратит на распродажах в «черную пятницу» 10-20 тысяч рублей, еще 29% — 5-10 тысяч рублей. От 1,5 до 5 тысяч рублей на распродажах готовы потратить около 22% респондентов, а 13% планируют уложиться в сумму до 50 тысяч рублей.

Опрошенные россияне назвали самые странные и бесполезные вещи, которые они купили в «черную пятницу». В их число вошли — вставная челюсть, платье для кошки, пузырьковый светильник, костюм клоуна, ящерица, брелок в виде стручка гороха, пуховик с растрепанным воротником, говорящий тостер и секс-игрушки.

Нередко выяснялось, что вещи «со скидкой» стоили столько же, сколько и до «черной пятницы», рассказали в Райффайзенбанке.