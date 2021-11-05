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Telegram запустил рекламные сообщения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Telegram приступил к тестированию рекламных сообщений, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем личном канале.

Дуров ранее пообещал, что содержание рекламных сообщений будет основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются. При этом пользовательские данные не анализируются, каждый посетитель канала в Telegram видит одно и то же сообщение.

Рекламная платформа не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Они появятся только на каналах, которые имеют более 1 тысячи подписчиков. Сами тексты при этом ограничены 160 символами.

По замыслу Дурова, доход от таких объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис. Более того, в будущем авторы каналов смогут получать определенную долю рекламных денег.

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