Винер-Усманова допустила участие Авериных на Олимпиаде-2024

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины могут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже, если сохранят форму, сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

На чемпионате мира в Японии Дина Аверина завоевала пять золотых и одну серебряную награду, Арина Аверина — одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали. Дина стала 18-кратной чемпионкой мира, Арина — пятикратной. В 2024 году сестрам будет по 26 лет.

«Аверины блестяще выступили, и фактура, нерезкое развитие их тела дает им возможность быть законсервированными. По виду им больше 17–18 лет дать невозможно. А по умственным способностям им уже 23 года», — сказала Винер-Усманова в интервью ТАСС.

По ее мнению, Аверины смогут выступить в Париже, если освоят программы по новым правилам, которые будет принимать международное гимнастическое сообщество.

«Возраст для меня не имеет никакого значения, потому что художественная гимнастика подразумевает под собой креативность, харизму, и это должен быть спектакль. А спектакль в этом виде спорта при определенных эстетических, этических, музыкальных и, конечно, физических данных, помноженных на здоровье, дает возможность быть и в 30 лет звездой», — отметила Винер-Усманова.

Она привела в пример выступающих в командных соревнованиях Анастасию Максимову, Анастасию Близнюк и Марию Толкачеву.