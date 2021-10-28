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Зеленский задумался над идей о запрете гастролей россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проработать петицию о запрете гастролей российских артистов в стране после того, как она набрала более 25 тысяч голосов, сообщает пресс-служба украинского лидера.

На сайте офиса президента Украины была зарегистрирована петиция о запрете гастролей российских артистов. Ее автор —продюсер Игорь Кондратюк. В тексте его петиции говорится, что «граждане страны-агрессора, которые работают в сфере развлечений, артисты и артистки, актеры, актрисы на самом деле не несут никакой культуры».

Зеленский добавил, что просит проработать вопросы совершенствования системы организации и проведения гастролей российских артистов, а также усиления ответственности за нарушение требований закона.

В то же время Зеленский не дал четкого утвердительного ответа на просьбу о запрете гастролей российских артистов. Он поблагодарил подписантов петиции «за активную гражданскую позицию» и напомнил, что на Украине уже существует «перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности».

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