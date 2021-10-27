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Группа «Алиса» отказалась от концертов по QR-кодам и ПЦР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Музыкальный Мир from Сыктывкар, Россия / CC BY 2.0

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев заявил, что группа не будет проводить концерты, куда пускают по QR-кодам и ПЦР-тесты, первыми они отменили выступления в Екатеринбурге и Новосибирске, сказал он в прямом эфире Instagram.

Артисты в ходе эфира в Instagram сообщили, что концерты в Екатеринбурге и Новосибирске отменили. Директор группы Кирилл Титов пояснил, что на площадку выступления в Новосибирске позвонили «некие административные чины», сообщившие, что концерт провести не дадут. Лидер группы Константин Кинчев отметил, что группа не будет проводить мероприятия из-за несогласия с введенными условиями проведения концертов.

«Если говорить о перспективах, то шабаш в Москве тоже накрывается медным тазом, Кинчев Фест тоже скорей всего не будет проводится по тем условиям, что нам диктует государство. Группа "Алиса" не будет проводить концерты по QR-кодам и ПЦР-тестам, потому что это сегрегация. Мы остаемся верны своим убеждениям. А это значит, что концертная деятельность Алисы прекращается», — сказал Кинчев. 

Он отметил, что это не исключает проведение подпольных мероприятий, о которых известит отдельно.

 Ранее отменили концерты в Новосибирске Би-2 и Noize MC. Также был отменен концерт Zivertв Омске.

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