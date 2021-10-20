Концерт Zivert в Омске перенесли на лето

Концерт Zivert в Омске отменили из-за неблагополучной эпидситуации, его планируется провести летом следующего года, сообщил в среду пресс-центр городской администрации.

Концерт должен был состояться на площадке манежа городской спортивной школы «Красная звезда» 31 октября.

«Событие переносится из-за сложившейся эпидемиологической ситуацией и связи с запретом на проведение массовых мероприятий на территории Омской области», — говорится в сообщении.

Концерт переносится на 2 июля 2022 года. Все ранее приобретенные билеты действительны на новую дату.