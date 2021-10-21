Три концерта Noize MC отменили в Новосибирске

Три концерта Noize MC должны были пройти в Новосибирске, их отменили из-за сложной эпидситуации, сообщили организаторы мероприятия на странице в соцсети «ВКонтакте».

Первоначально большой концерт должен был состояться в «Экспоцентре», но площадка не подходила под разрешенное количество зрителей, поэтому мероприятие превратилось в три концерта. Они должны были пройти в 20-х числах октября в лофте «Подземка».

«К сожалению, в связи с обострившейся коронавирусной ситуацией и ужесточившимся ограничениями в Новосибирской области мы не можем провести наши концерты ни на одной из упоминавшихся ранее площадок. Мы приняли решение более не переносить концерты», — сообщили организаторы.

Они добавили, что деньги за все купленные билеты можно вернуть в полном объеме через личный кабинет билетного оператора.