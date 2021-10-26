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Россия предложила США соглашение по стратстабильности

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Москва настроена на достижение юридически обязывающего соглашения с Вашингтоном по стратегической стабильности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Нельзя допустить ситуации, в которой две страны остались бы без контрольных механизмов в стратегической сфере после истечения действия Договора о сокращении наступательных стратегических вооружений, приводит РИА Новости слова Антонова.

«Как и все прошлые десятилетия, мы настроены выйти на юридически обязывающие соглашения, однако не исключаем и другие форматы», — отметил дипломат. «Иными словами, нельзя допустить ситуации, при которой наши страны останутся без контрольных механизмов в стратегической сфере по истечении срока действия ДСНВ", — добавил посол.

При этом он высоко оценил диалог между двумя государствами по стратегической стабильности. «Разговор развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер», — пояснил он.

Диалог, который ведут Россия и США, может вывести их на пакет договоренностей о контроле над вооружениями и снижению рисков, продолжил Антонов.

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