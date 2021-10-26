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Избившему ребенка охраннику «Пятерочки» грозит до пяти лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СКР по Новосибирской области

Уголовное дело возбуждено по факту конфликта в «Пятерочке» на проспекте Дзержинского в Новосибирске, где охранник побил ребенка, выбиравшего лимонад.

Инцидент произошел неделю назад в торговом зале магазина «Пятерочка» по проспекту Дзержинского, 1/3.

«Дежурный оператор, находясь на своем рабочем месте, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений применил в отношении 13-летнего мальчика насилие. В результате инцидента ребенку были причинены телесные повреждения», — сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью … совершенное в отношении малолетнего», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

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