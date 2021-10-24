Нейрофизиолог посоветовала не пить кофе после пробуждения

Кофе ускоряет работу мозга только в определенное время — и это не утренние часы, как принято считать, сообщила научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина.

«Если мы сразу же пьем кофе, то сбиваем естественный ритм в организме, что может привести к большей вялости на следующее утро. За семь часов до сна пить кофе тоже не стоит», — сказала Блохина в интервью радио Sputnik.

Поэтому, «если вы встаете, например, в семь утра и ложитесь в районе двенадцати ночи, то ваше окно потребления кофе желательно свести к периоду с девяти утра и до семнадцати часов», — посоветовала эксперт.

По ее словам, кофе вызывает бодрость, увеличивает концентрацию внимания, повышает активность и улучшает настроение благодаря «обману мозга». Кофеин блокирует молекулы аденозина, сигнализирующие об усталости. В этот момент также повышается концентрация дофамина и серотонина, которые частично отвечают за тонус, настроение и подвижность.