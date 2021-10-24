НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Милохин с Медведевой свели с ума жюри «Ледникового периода». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
246 0
Фото: © Максим Ли, Первый канал

Фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин выступили в образе пионеров в «Ледниковом периоде». Участники успели стать любимчиками жюри и на этот раз не разочаровали их, даже допустив грубые ошибки.

Милохин и Медведева в четвертом выпуске «Ледникового периода» станцевали в школьной форме с пионерскими галстуками под песню Владимира Преснякова-младшего «Зурбаган». В ходе выступления тиктокер допустил несколько грубых технических ошибок. Но это не испортило общее впечатление от номера.

Все члены жюри поставили высший балл за артистизм, а за технику Татьяна Тарасова и Максим Траньков поставили 5.80 и 5.90 балла соответственно. Остальные трое судей также оценили технику пары на 6 баллов. 

Тарасова призналась, что, как тренер, не может закрыть глаза на технические ошибки. Но при этом пара ее снова покорила. «Тут и говорить нечего. Действительно, смотреть вас — одно наслаждение. Вы когда выходите, сразу настроение делается какое-то другое», — сказала она.

Максим Траньков назвал номер волшебным. Его поддержала Татьяна Навка. «С первой секунды они только пошли, и уже побежали мурашки от этого попадания в образы», — сказала она. В свою очередь певица Пелагея поблагодарила продюсеров проекта, которые свели Милохина и Медведеву вместе. Она считает, что молодые люди идеально дополняют друг друга.

Похвала членов жюри заставила Милохина и Медведеву выйти на бис. Они выбежали на лед и повторили ту часть номера, где тиктокер допустил ошибки. На этот раз он выполнил все элементы чисто. Зрители в зале встали с мест и подержали пару бурными аплодисментами.

Еще по теме
Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»
Зрители спасли пару Бородиной и Соловьева в «Ледниковом периоде»
Девушка со стаканчиком повторила детский успех на «Голосе»
Беременная девушка из Красноярска выступила на «Голосе». ВИДЕО
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мэра Новосибирска госпитализировали с коронавирусом
Мужчина в Новосибирске погиб на дороге от двойного наезда
Тува ужесточила ограничения из-за коронавируса
Затраты на создание МС-21 уже составили 220 млрд рублей
Самое популярное
Девушка со стаканчиком повторила детский успех на «Голосе»
Мишустин поддержал введение локдауна из-за коронавируса
Объявлена официальная дата открытия сезона в Шерегеше
Путин предложил выплату в миллион рублей жителям Дальнего Востока
Обсуждение (0)
О самом главном
Народные приметы: почему не отмечают 40 лет
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Самое обсуждаемое
25
Путин рассказал об уникальных отношениях России и Израиля
24
Киев отказался учитывать мнение России о вступлении в НАТО
24
Путин решил провести большую пресс-конференцию
23
Японцы призвали отобрать Курилы силой
22
Путин предложил выплату в миллион жителям Дальнего Востока
Sibnet.Ru