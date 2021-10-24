Милохин с Медведевой свели с ума жюри «Ледникового периода». ВИДЕО

Фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин выступили в образе пионеров в «Ледниковом периоде». Участники успели стать любимчиками жюри и на этот раз не разочаровали их, даже допустив грубые ошибки.

Милохин и Медведева в четвертом выпуске «Ледникового периода» станцевали в школьной форме с пионерскими галстуками под песню Владимира Преснякова-младшего «Зурбаган». В ходе выступления тиктокер допустил несколько грубых технических ошибок. Но это не испортило общее впечатление от номера.

Все члены жюри поставили высший балл за артистизм, а за технику Татьяна Тарасова и Максим Траньков поставили 5.80 и 5.90 балла соответственно. Остальные трое судей также оценили технику пары на 6 баллов.

Тарасова призналась, что, как тренер, не может закрыть глаза на технические ошибки. Но при этом пара ее снова покорила. «Тут и говорить нечего. Действительно, смотреть вас — одно наслаждение. Вы когда выходите, сразу настроение делается какое-то другое», — сказала она.

Максим Траньков назвал номер волшебным. Его поддержала Татьяна Навка. «С первой секунды они только пошли, и уже побежали мурашки от этого попадания в образы», — сказала она. В свою очередь певица Пелагея поблагодарила продюсеров проекта, которые свели Милохина и Медведеву вместе. Она считает, что молодые люди идеально дополняют друг друга.

Похвала членов жюри заставила Милохина и Медведеву выйти на бис. Они выбежали на лед и повторили ту часть номера, где тиктокер допустил ошибки. На этот раз он выполнил все элементы чисто. Зрители в зале встали с мест и подержали пару бурными аплодисментами.