Курс доллара упал ниже 70 рублей

Рубль резко вырос к доллару и к евро — американская валюта опускалась ниже 70 рублей, а евро — ниже 81,5 рубля, свидетельствуют данные пятничных торгов.

Так, доллар падал до 69,82 рубля — минимума с июня 2020 года, а евро — до 81,28 рубля, минимума с июля того же года. Эксперты отмечают, что положительное влияние на курс российской валюты оказывает дорогая нефть и повышение ключевой ставки Банка России.

Ранее в пятницу Центробанк повысил этот показатель сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5 годовых, что стало шестым повышением ставки подряд, указывающим на цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

Одновременно снизился индекс доллара — курс к корзине валют шести стран, которые являются основными торговыми партнерами США. На этом фоне мировые цены на нефть перешли к росту. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 85,06 доллара за баррель, а на WTI — до 82,84 доллара.