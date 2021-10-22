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Голливудский актер Алек Болдуин убил оператора во время съемок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © alecbaldwininsta, instagram.com/alecbaldwininsta

Актер Алек Болдуин случайным выстрелом застрелил оператора и ранил режиссера на съемках вестерна. Оружие, из которого стрелял актер, не должно было быть заряжено.

Киногруппа снимала фильм «Ржавчина» с Алеком Болдуином в главной роли. Во время съемок огнестрельное оружие, использовавшееся в картине, выстрелило, ранив двух человек. 42-летнюю оператора отправили санавиацией в больницу города Альбукерка, однако она скончалась от полученного ранения. Полиция подтвердила, что стрелял актер Болдуин, сообщает РБК со ссылкой на телеканал KRQE.

По информации The Hollywood Reporter, режиссер картины был также ранен в ключицу. Его госпитализировали, он находится в критическом состоянии.

Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что в отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений, сообщает РИА Новости. Обстоятельства, при которых пистолет оказался заряжен боевыми патронами, а также причины, по которым Болдуин стрелял в режиссера и оператора, не раскрываются.

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