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Определились номинанты на вылет в «Ледниковом периоде»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ли, кадр из второго выпуска «Ледникового периода»

Пары, набравшие меньше всего баллов в трех выступлениях «Ледникового периода», становятся номинантами на выбывание. Участников могут спасти зрители с помощью голосования.

По итогам третьего выпуска «Ледникового периода» меньше всего баллов набрала пара телеведущей Ксении Бородиной и фигуриста Дмитрия Соловьева. В третьем эфире из-за травмы не смогла выступить пара актрисы Аглаи Шиловской и фигуриста Максима Шабалина, поэтому они получили 0 баллов и автоматически попали в номинацию.

Темой нового эфира было кино, и конкурсанты выбирали образы и музыку из знаменитых фильмов и сериалов. Высшие оценки на этот раз получили сразу семь пар.

По 12.00 баллов набрали Яна Хохлова и актер Гела Месхи, Наталья Забияко и певец Никита Пресняков, Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов, актриса Дарья Мельникова и Максим Маринин.

Кроме высшей оценки отдельную похвалу и восхищение вызвала пара Оксаны Домниной с актером Кириллом Зайцевым. Они уже получали 12.00 баллов в предыдущем выпуске. Члены жюри отметили, что Зайцев стал лидером пары, хоть и не профессиональный фигурист.

Отдельной похвалы и оценки в 12.00 баллов заслужили тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева. Они перевоплотились в Джокера и Харли Квинн из «Отряда самоубийц». В их выступлении особенно отметили смелость и оригинальность.

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