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Бородину на «Ледниковом периоде» отчитали за кривые колени

Источник:
Sibnet.ru
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Телеведущая Ксения Бородина и фигурист Дмитрий Соловьев получили низкие оценки на «Ледниковом периоде». Выступление пары не понравилось жюри.

В третьем выпуске «Ледникового периода» участники выступали под песни из кино. Бородина и Соловьев показали номер под музыку из фильма «Армагеддон». По итогам выступления они получили 11.60 баллов. Самой недовольной оказалась судья Татьяна Тарасова.

«Из каждой хорошей вещи можно всегда сделать плохую. И получается так – вроде поддержка могла быть хорошей, красивой. И прыгнула она (Бородина) на нее, и Дима поднял. А она (поддержка) все равно не складывается. То коленки в разные стороны, то руки», — сказала она.

Ведущий проекта Алексей Ягудин попытался сгладить критику и пошутил: «Ну, это вы все про Диму Соловьева?»

«Нет, я про нее (Бородину) голубку… Номер не дышал. Знаете, как будто люди взяли вначале воздух и поехали что-то делать. И вот, не дыша, они это сделали. Номер был весь ровный и неинтересный», — закончила возмущаться Татьяна Тарасова.

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Члену жюри, фигуристу Максиму Транькову номер Бородиной и Соловьева тоже показался слабым. Он посоветовал паре относиться более реалистично к подбору песен, поскольку уже второй эфир подряд музыка оказывается сильнее самого выступления.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

korvinsS

Это психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.

slavaynin

это он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))

nicollaich

Ещё можно прекратить подворовывать цемент.И класть его в нужных пропорциях.

RS1981

Какая разница, тебе все равно не дадут оружие в руки....., в цивилизованных странах точно....
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