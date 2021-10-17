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Пары с ипотекой оказались в 10 раз меньше подвержены разводу

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Доля разводов среди пар, имеющих ипотеку, составляет всего 3-5%, что в разы меньше среднего показателя по стране, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Аналитики рассказали, что сейчас около половины ипотечных заемщиков в России состоят в браке, при этом большинство из них оформили кредит через несколько лет после свадьбы или после рождения детей.

Согласно данным социологов, в России разводом заканчивается каждый второй брак, но среди семей, имеющих ипотеку, этот показатель составляет всего 3-5%, приводит РИА Новости данные статистики.

В коллекторской отрасли добавили, что проблемы с ипотечными кредитами при разводе возникают не только из-за финансовых проблем, но и из-за споров бывших супругов о том, кто должен платить ипотеку.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А слабо закон подписать, ни одного мигранта не обладающего русским языком - не пущать?!

DIMAK094

Европе цены снизили,а в России подняли на строй матерьялы,

nicollaich

Мигранты просто обязаны знать законы страны, в которую едут. Как минимум.

Иркут 69

Всегда считал, что фанера над Парижем - это мем... Оказывается мы могем и шутку сделать былью 😀
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