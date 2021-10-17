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Эксперт предупредил об опасности вакансий с «высокой зарплатой»

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Соискатели должны с настороженностью относиться к вакансиям с большой заработной платой — работа с «высоким доходом», может оказаться «лохотроном», предупредил руководитель по развитию сервиса «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Предлагаемый размер заработной платы в вакансии должен соответствовать средней по рынку. Прежде чем откликаться на заманчивое предложение, нужно уровень оплаты труда, который заявляют другие компании соискателям на аналогичные позиции, приводит «Российская газета» совет эксперта.

Разница в 10-20% возможна и допустима и не должна вызывать особых опасений. Стоит критически отнестись к предложению работы, если компенсация превышает среднюю цифру в разы.

По словам эксперта, за слишком высокой зарплатой чаще всего скрывается работа за процент от предполагаемой выручки либо низкая фиксированная часть и высокие премии за выполнение заведомо завышенного плана. В худшем случае работа может быть связана с нелегальной или полулегальной деятельностью.

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Экономика #Рынок труда
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