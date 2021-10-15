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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Еще одна Lada Niva выступит на гонке «Дакар»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ladanivadoc

Французская команда 191 Classic Rally Team заявила об участии в ралли-марафоне Dakar Classic 2022, они выступят на 40-летней Lada Niva, она будет самой старой на соревнованиях.

Экипаж состоит из пилота Романа Грабовски и штурмана Констанции Шенард. Отец Романа, Денис Грабовски, трижды принимал участие в ралли «Дакар» в 80-х, но не смог финишировать, цитирует гонщика сообщество Lada Niva Documentary.

Автомобиль 191 Classic Rally Team будет самой старой «Нивой», которая примет участие в Дакаре в 2022 году, она выпущена не позже 1981 года.

Внедорожник оснащен двигателем объёмом 1,6 литра, амортизаторами KONI, пятиступенчатой коробкой передач. Также установлены дополнительный бензобак, ковшеобразные сиденья, ремни безопасности, шины BF Goodrich. Перебрана вся механическая часть, детали которой заменены на новые.

Гонки в новой категории Dakar Classic с авто, выходившими на старт ралли-рейда до 2000 года, пройдут с 2 по 14 января 2022 года. Команда из Швейцарии будет управлять Lada Niva 1984 года выпуска. Еще один состав гонщиков-любителей, планирующий выступить в марафоне на Niva 1991 года, из Испании.

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Авто #Автопром #Автоспорт
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