Виктория Бекхэм раскрыла основу счастливого брака

Певица британской группы Spice Girls Виктория Бекхэм и футболит Дэвид Бекхем вместе больше 20 лет. Знаменитость рассказала, как ей удалось сохранить долгий и счастливый брак.

В эфире программы Good Morning AmericaВиктория Бекхэм ответила на вопрос, как паре удалось сохранить отношения.

«О господи, супружеская мудрость, наверное. Я не знаю. Мы всегда очень поддерживали друг друга. Нам всегда было весело, а он просто замечательный отец и муж», — сказала она.

Бекхэмы сыграли свадьбу 4 июля 1999 года. Виктория родила футболисту четырех детей.