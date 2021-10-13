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«Русский ниндзя» с Моргенштерном и Галич выйдет 27 октября

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СТС

Экстремальное шоу с новыми ведущими — Моргенштерном, Идой Галич и Василием Артемьевым выйдет на канале СТС 27 октября, сообщила пресс-служба телеканала в среду.

Для рэпера и шоумена Моргенштерна новое шоу стало дебютом в роли телеведущего, а для блогера и ведущей Иды Галич — первым спортивно-экстремальным проектом.

Ида Галич высказала свое отношение к соведущим. «Василий — потрясающий спортивный комментатор с крышесносящим тембром голоса, Алишер сейчас — главный триггер трендов молодёжи. А я отвечаю за юмор и эмпатию», — цитирует блогера пресс-служба СТС.

«Русский ниндзя» — экстремальный телдепроект, где участники проходят полосу препятствий и борются за денежный приз. Премьера шоу состоится 27 октября в 20.00 на СТС.

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jeryakob

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korvinsS

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corrector

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