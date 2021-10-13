Панин посмертно обвинил актера Харитонова в домогательствах

Актер Алексей Панин вспомнил историю из молодости, когда в начале карьеры к нему проявил неоднозначный интерес актер Андрей Харитонов.

«В мою сторону были домогательства со стороны очень известного советского актера. Он был легендой советского кино, его обожали все женщины. Но он испугался, потому что мне тогда было 18 лет. Просто он проявлял знаки внимания, которые я, в силу возраста, еще не совсем понимал. Когда он увидел перед собой 18-летнего дебила, он не позволил себе ничего сделать», — сказал Панин в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Панина, в прошлом актеры вместе работали над фильмом. Тогда он был еще совершенно молодым и незрелым и не сразу понял, чего именно от него хотел коллега.

Из совместных проектов, которые были у Панина и Харитонова — картина Глеба Панфилова «Романовы: Венценосная семья». На момент съемок этого проекта Панину было около 22 лет, а Харитонову 42 года.

Панин в интервью отметил, что очень уважал своего старшего коллегу и этот случай никак не повлиял на отношения артистов. Поэтому актер навещал Харитонова, когда узнал о его тяжелой болезни.

Андрей Харитонов известен в кино по ролям в фильмах «Овод» и «Человек-невидимка». Его называли секс-символом советского кино и одним из самых красивых артистов в СССР. Актер умер в 2019 году после продолжительной болезни — рака кишечника.