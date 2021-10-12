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Сибирь спустя полгода получила полпреда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе стал выходец из ФСБ Анатолий Серышев, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

До своего назначения 56-летний Серышев с 2018 года занимал должность помощника президента Владимира Путина. На своем посту он отвечал за согласование кадровых назначений на руководящие должности силовых структур, а также за награждения и присвоение званий.

С 2016 по 2018 год Серышев работал заместителем главы Федеральной таможенной службы. До этого он работал в органах госбезопасности. Так, с 2000 по 2016 год он лет возглавлял карельское региональное управление ФСБ.

Должность полпреда президента в Сибири оставалась вакантной на протяжении полугода. Этот пост освободился после того, как 9 апреля полпред Сергей Меняйло был назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии.

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Политика #Россия
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