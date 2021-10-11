Российский конькобежец умер в 23 года

Призер юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту Руслан Захаров скончался в 23 года «в результате трагического инцидента», сообщил Союз конькобежцев России в социальных сетях.

В комментариях в Instagram знакомые спортсмена написали, что его сбила машина. Эту информацию подтвердили правоохранительные органы. Инцидент произошел в Хабаровске, молодой человек попал под грузовик.

«Авария произошла в 6.10 в воскресенье в Хабаровске. Сбил его 26-летний водитель. <…> Прямо по проезжей части по ходу движения автомобиля шел Захаров», — цитирует РИА Новости источник.

Спортсмен получил серьезную травму головы и скончался в реанимации, не приходя в сознание. Следствие выясняет, почему Захаров оказался на проезжей части и был ли он трезв.

Захаров — призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России.