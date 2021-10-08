Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом

Многоцелевая атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN 22) класса Seawolf столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе, говорится в заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота США.

«USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом во время погружения во второй половине дня 2 октября в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Опасных для жизни травм у экипажа нет», — приводит заявление пресс-службы.

Инцидент произошел в Южно-Китайском море. По данным телеканала Fox News, USS Connecticut не сталкивалась с другой подводной лодкой. Топография местности на момент столкновения не указывала на наличие массива суши перед субмариной. Также нет никаких признаков того, что «инцидент носил враждебный характер».

По данным новостного портала института ВМС США (USNI), в результате инцидента пострадали порядка 11 военнослужащих, они получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Сама подлодка «остается в безопасном и стабильном состоянии». !Ядерной силовой установке и отсекам USS Connecticut не было нанесено ущерба, они остаются полностью работоспособными», — уточнили в пресс-службе. ВМС США расследуют инцидент.