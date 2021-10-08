Власти перечислили товары с максимальным ростом цен

Цены на непродовольственные товары к концу 2021 года вырастут сильнее всего — инфляция в этом секторе составит 7,2%, что станет рекордом с 2015 года, говорится в прогнозе инфляции от Минэкономразвития России.

При этом в среднем за год она составит 6,8%. В эту группу входят, например, бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани. Впрочем, в 2022–2024 годах инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет ЦБ в 4%, приводят прогноз «Известия».

На втором месте по подорожанию оказалось продовольствие (без учета овощей и фруктов). Цены на него к завершению 2021 года увеличатся на 6,6% по отношению к декабрю 2020-го. А в среднем за год подорожание будет еще более сильным — на 7%.

При этом в ближайшие три года инфляция в этом секторе стабилизируется и составит 3,8, 3,5 и 3,6% соответственно. Кроме того, Минэкономразвития ожидает, что на 5,3% к концу года повысятся цены на продовольствие в целом.

В общем, рост стоимости товаров в России составит 6,2% по итогам 2021 года, а вот инфляция в сфере услуг продемонстрирует более сдержанную динамику — 4,5%. Сервисы организаций ЖКХ вырастут в цене на 3,8%, а все остальные услуги — на 4,8%