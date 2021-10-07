Охраной космодрома «Восточный» займется боевой робот

Космодром «Восточный» на Дальнем Востоке в Амурской области возьмет под охрану робототехническая платформа «Маркер», сообщает государственная корпорация «Роскосмос».

Роботы на платформе «Маркер» могут иметь две модификации на колесном шасси и три на гусеничном. Такие комплексы могут функционировать как в радиоуправляемом, так и в полностью автономном режиме.

В задачи робота входят автономное патрулирование объектов наземной космической инфраструктуры, выявление нарушителей периметра охраны, противодействие террористическим актам и борьба с дронами.

Проект реализуется Научно-техническим центром «Охрана» совместно с частной компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований. «Андроидная техника» известна созданием робота Skybot F-850, более известного под именем «Федор».