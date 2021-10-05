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Премьера мультсериала «Забезу. Уши с хвостиком» состоялась в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма

Мультфильм «Забезу. Уши с хвостиком» про любознательную зверюшку вышел в онлайн-кинотеатрах 5 октября. Он предназначен для маленьких детей, сообщила PR-служба проекта.

Забезу — имя малышки, рожденной от папы-обезьяна и мамы-зайки. Забезу унаследовала от мамы элегантные ушки, придающие ей обаяние, а от папы — гибкий хвост, позволяющий лазать по деревьям.

Вместе со своим любимцем ящеркой Бадди Забезу живет в уютном доме, в котором мама-художник пишет картины, готовит детям вкусную выпечку и ждет возвращения с работы папы-космонавта.

Каждая серия «Забезу» посвящена событиям, не таким важным с точки зрения взрослых, но являющихся настоящим открытием для маленького ребенка. Забезу учится готовить торт, мечтает летать, путешествует по поляне, населенной бабочками, присматривает за малышом соседки-Крокодилихи и убегает от волшебной шляпы.

В первый сезон сериала войдут 26 эпизодов (хронометраж — 5,5 минуты). Дата телевизионной премьеры пока неизвестна.

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