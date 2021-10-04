НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Зимние шины резко подорожали

Источник:
Sibnet.ru
236 0
Фото: © Sibnet.ru

Цены на зимние автомобильные шины выросли на четверть еще до начала сезона, также может отмечаться дефицит в категории недорогой резины, сообщила представитель портала «Дром» Мария Погребец.

С 27 сентября по 3 октября 2021 года средняя цена комплекта, бывшего в употреблении, в России составила 14,4 тысячи рублей, новой резины — 44 тысячи рублей.

«Основные причины удорожания шин — рост цен на сырье, издержки производства, инфляция и система маркировки. Притом падение объемов выпуска еще не компенсировано, и нас может ожидать банальный дефицит, в первую очередь, в более доступных нишах», — цитирует РИА Новости Погребец.

Наибольшей популярностью у водителей пользуются зимние шины с шипами. Их подбирают себе 75% автолюбителей.

Еще по теме
АЗС у дома: насколько безопасны мобильные заправки
Цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
«Яндекс» сделает программистов из водителей такси
Новосибирцы отложили покупку авто из-за роста цен
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Новая смотровая площадка появилась в нацпарке «Красноярские Столбы»
Суд признал законным повышение тарифа на мусор в Новосибирской области
Северные ветры принесут в Новосибирск мокрый снег
Экс-надзиратель предстанет перед судом по делу о смерти в колонии
Самое популярное
Европу призвали объявить России «газовую войну»
Названа лучшая игра всех времен и народов
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
Эксперт разъяснил, кому проходить техосмотр с 1 октября
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
24
Китайцы посчитали Путина мировым секс-символом
20
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
20
Трудовой кодекс закрепит продолжительность рабочего дня
17
Путин наградил орденом главу Кузбасса
17
Лукашенко допустил превращение Белоруссии в одну военную базу
Sibnet.Ru