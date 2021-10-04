Зимние шины резко подорожали

Цены на зимние автомобильные шины выросли на четверть еще до начала сезона, также может отмечаться дефицит в категории недорогой резины, сообщила представитель портала «Дром» Мария Погребец.

С 27 сентября по 3 октября 2021 года средняя цена комплекта, бывшего в употреблении, в России составила 14,4 тысячи рублей, новой резины — 44 тысячи рублей.

«Основные причины удорожания шин — рост цен на сырье, издержки производства, инфляция и система маркировки. Притом падение объемов выпуска еще не компенсировано, и нас может ожидать банальный дефицит, в первую очередь, в более доступных нишах», — цитирует РИА Новости Погребец.

Наибольшей популярностью у водителей пользуются зимние шины с шипами. Их подбирают себе 75% автолюбителей.