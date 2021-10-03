Инструкция: что делать в случае потери документов

Потеря паспорта, водительских прав, полиса ОМС, СНИЛС и других важнейших документов — серьезная неприятность в жизни любого человека. Главное в такой ситуации — не затягивать и сразу предпринять необходимые меры, чтобы обезопасить себя от мошенников и максимально быстро восстановить утраченное.

Паспорт РФ

В первую очередь специалисты рекомендуют заблокировать все свои банковские карты — злоумышленники могут попробовать получить к ним доступ, предъявив в кредитном учреждении найденный паспорт.

Затем нужно обратиться в любое ближайшее отделение полиции и написать заявление о происшествии. Важно написать заявление как можно раньше — как только его примут и выдадут специальный талон, с этого момента паспорт будет считаться недействительным, в руках мошенников он станет бесполезным.

Потеря паспорта подпадает под статью 19.16 КоАП РФ о небрежном хранении. По этой статье могут ограничиться предупреждением или составить административный протокол со штрафом в размере от 100 до 300 рублей, его потребуется оплатить.

При необходимости на срок оформления паспорта в МВД выдается временное удостоверение личности гражданина РФ. Для оформления временного удостоверения нужно предоставить фотографию.

Для восстановления паспорта необходимо подать заявление, соответствующий бланк можно загрузить на сайте МВД. К заявлению потребуется приложить две фотографии, талон-уведомление о регистрации сообщения об утере паспорта и квитанцию об уплате пошлины в размере 1500 рублей.

В случае обращения по месту жительства паспорт оформляется в десятидневный срок, не по месту жительства — в 30-дневный срок. С 1 июля 2022 года срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания.

Загранпаспорт

Если загранпаспорт потерян в России, нужно обратиться с заявлением об утере в территориальный орган МВД России. Если документ пропал за границей — в дипломатическое представительство или консульство РФ.

После этого можно подавать заявление на оформление нового загранпаспорта. Услуга доступна через Госуслуги, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России или любом МФЦ. Потребуется заплатить госпошлину — при оформлении через Госуслуги это дешевле. За загранпаспорт нового образца надо заплатить 3 500 рублей, старого образца — 1400 рублей.

При подаче заявления по месту жительства загранпаспорт будут делать один месяц, при подаче заявления по месту пребывания — три месяца. В случае экстренного лечения или смерти родственника загранпаспорт обязаны оформить в течение трех рабочих дней.

СНИЛС

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) предоставляется каждому гражданину один раз. Этот номер навсегда закрепляется за его индивидуальным лицевым счетом и впоследствии не меняется даже при смене фамилии или утере документов.

Восстановление СНИЛС происходит бесплатно, для этого понадобится паспорт. Если человек работает, потребуется подать заявление через отдел кадров. Если самозанятый, нужно обратиться в отделение ПФР по месту регистрации в качестве страхователя. Безработным следует направиться в МФЦ или ПФР.

При личном обращении в территориальные органы ПФР дубликат страхового свидетельства выдается гражданину сразу. Внешне он отличается от привычной для большинства граждан ламинированной «зеленой карточки», так как с осени 2019 года гражданам стали выдавать простой бумажный документ.

Полис ОМС

Чтобы восстановить полис ОМС, потребуется обратиться в страховую медицинскую организацию, которая выдала документ. Гражданину РФ старше 18 лет для получения дубликата полиса достаточно паспорта и СНИЛС, ребенку — свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей и собственный паспорт или СНИЛС при их наличии.

В день обращения человеку обязаны бесплатно выдать временное свидетельство, которое дает право на получение медпомощи. При этом можно не восстанавливать старый полис, а обратиться в другую страховую компанию.

В этом случае гражданин получит новый полис по причине замены страховщика. Но заменить страховую медицинскую организацию по закону можно один раз в течение календарного года или чаще, если меняется место жительства.

Водительское удостоверение

Для восстановления водительского удостоверения нужно подать заявление в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции или через Госуслуги — так на уплату госпошлины будет скидка 30%.

При обращении в отделение Госавтоинспекции понадобится паспорт РФ. Медицинская справка для восстановления документа необязательна. Но со справкой новые права выдадут на 10 лет. Без справки — на срок, оставшийся по старым правам.

При замене водительских прав пересдавать экзамены не нужно. При этом сама процедура получения одинакова для всех случаев замены — из-за повреждения, кражи, потери, смены фамилии, изменения состояния по здоровью или истечения срока действия.