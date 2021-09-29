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МИД России призвал разобраться с YouTube

Источник:
РИА Новости
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

МИД России обратится к российским ведомствам с призывом принять ответные мер против видеохостинга YouTube и германских СМИ в России после блокировки немецкоязычных проектов RT, говорится в заявлении российского дипведомства.

Вследствие действий властей Германии против RT 700-тысячная аудитория подписчиков указанных каналов лишилась выбранного ею источника информации, отметили в МИД.

«По итогам рассмотрения обращения телеканала RT с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам РФ с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер», — сказано в заявлении.

В российском дипведомстве назвали блокировку немецкоязычных проектов RT «актом беспрецедентной информационной агрессии» со стороны YouTube, совершенным «при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны».

«Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна — заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации», — подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.

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