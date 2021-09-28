Теплую зиму пообещали регионам Сибири

Температура зимой 2021-2022 годов будет теплее обычного в Сибири, сообщается на сайте Росгидрометцентра.

Синоптики с вероятностью 67-69% делают прогноз, что температурный фон в целом за шесть месяцев холодного полугодия ожидается выше средних многолетних значений.

То же самое ждет север Урала и Якутию. На остальной территории России температура будет около нормы.

Оправдываемость прогнозов Гидрометцентра касательно температурного режима на отопительный период за последние 20 лет составляет около 58-81%.