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Теплую зиму пообещали регионам Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Температура зимой 2021-2022 годов будет теплее обычного в Сибири, сообщается на сайте Росгидрометцентра.

Синоптики с вероятностью 67-69% делают прогноз, что температурный фон в целом за шесть месяцев холодного полугодия ожидается выше средних многолетних значений.

То же самое ждет север Урала и Якутию. На остальной территории России температура будет около нормы.

Оправдываемость прогнозов Гидрометцентра касательно температурного режима на отопительный период за последние 20 лет составляет около 58-81%.

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