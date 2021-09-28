Путин перечислил главных врагов России

Бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре стали главными врагами России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьерами правительства.

«Вот, кто наш главный противник, а главная цель — повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», — цитирует ТАСС Путина. По его словам, в России есть, над чем работать. «Враг еще не побежден», — отметил он.

Путин обратился к вице-премьерам с просьбой настроить свои команды по всем направлениям и в правительстве, и в министерствах и ведомствах на оперативное, грамотное, эффективное выполнение стоящих задач.

«Мы понимаем, есть такие фундаментальные задач, и люди оценивают то, как мы движемся по их реализации, по их решению. Но не менее важна и реальная, повседневная работа правительства», — сказал президент.