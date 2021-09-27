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Правительство выступило против снижения пенсионного возраста

Источник:
ТАСС
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Фото: Andrew Bossi / CC BY-SA 2.5

Российское правительство не поддержало законопроект КПРФ о снижении с 1 января 2022 года пенсионного возраста до прежнего значения, говорится в заключении кабмина.

«Законопроектом предлагается внести в федеральный закон "О страховых пенсиях" изменения, направленные на возврат значений возраста, с которых возникает право на страховую пенсию (в том числе назначаемую досрочно) к прежним показателям — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Правительством РФ законопроект не поддерживается», — цитирует ТАСС заключение кабмина.

Инициативу внесла в Госдуму 17 августа группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатор Василий Иконников. В заключении кабмина отмечается, что в пояснительной записке к законопроекту «отсутствуют объективные обоснования» необходимости возвращения прежнего пенсионного возраста.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, расходы на его реализацию только в 2022 году коммунисты оценивают почти 604,5 миллиардов рублей. В заключении кабмина говорится, что в бюджет на трехлетку не заложены такие дополнительные ассигнования.

В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

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