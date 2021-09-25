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Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом

Источник:
Space.com
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Фото: © NASA

Раскопки международного коллектива археологов подтвердили, то библейская история о разрушении Содома и Гоморры имеет под собой историческую основу. Метеорит или ядро кометы взорвалось на высоте 4 километра над ближневосточным городом Телль-эль-Хаммам.

Инцидент произошел примерно 3600 лет назад. Вспышка привела к резкому росту температуры до 2 тысяч градусов, выжгла все живое в радиусе десятков километров, а возникшая ударная волна разрушила все здания и вырвала с корнем деревья.

Археологи раскопали полутораметровый слой смеси обожженных остатков зданий, утвари и породы. Такие разрушения было невозможно объяснить пожаром или извержением вулкана. Чтобы подтвердить космическую версию катастрофы, ученые изучили образцы слоя.

Там нашлись крупицы искусственных алмазов, которые находят только в случае мощнейшего ударного воздействия. Это подтвердило, что над городом взорвался космический объект, по своим размерам сравнимый с упавшим в 1908 году Тунгусским метеоритом.

Историки отмечают, что инцидент нашел отклик в библейской истории про Содом и Гоморру, которые были уничтожены за грехи. При этом удобная и плодородная местность после катастрофы не заселялась людьми около 600 лет — возможно, из-за страха перед катастрофой.

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Технологии #Космос #Наука
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