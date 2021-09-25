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Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Концентрация углекислого газа резко повысилась над лесными массивами Сибири в последние годы, изменения зафиксированы исследователями из научных организаций Сибирского отделения РАН.

Ключевым фактором появления избыточного углекислого газа в экосистеме региона стали климатические изменения и связанные с ними лесные пожары, рассказал изданию Российской академии наук директор Института леса Александр Онучин.

Второй фактор — насекомые-вредители и болезни, способствующие деградации лесов, отметил специалиста. При этом появление таких вредителей тоже отчасти связано с глобальным потеплением.

Однако окончательный вывод можно будет сделать только после получения научных данных. «Достоверно сказать, какой вклад в этот процесс вносят лесные пожары, деградация вечной мерзлоты, техногенные и другие факторы, мы пока не можем», — признался Онучин.

По его словам, ученых настораживает тенденция к увеличению числа лесных пожаров, которая проявляется сильнее, чем тренд к повышению температуры воздуха. В результате зеленый пояс планеты постепенно теряет ценную для человечества способность поглощать углекислый газ.

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