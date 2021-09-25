Немецкий канал заранее показал итоги выборов в бундестаг

Немецкий телеканал ARD в прямом эфире случайно показал в эфире строку с «результатами» выборов в бундестаг за два дня до начала голосования.

Канал показал в эфире бегущую строку с надписью «Exit poll по выборам в бундестаг на 17.46 (по местному времени)», передает издание Bild. Через несколько минут строка погасла, но на нее успели обратить внимание пользователи.

Согласно попавшей в эфир информации, Социал-демократическая партия Германии набрала 22,7% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов получил 22,1%, Свободной демократической партии — 13,2%, а «Альтернатива для Германии» — 10%.

Позднее представитель телеканала извинился за инцидент и пояснил, что информация попала в эфире в результате тестирования. «Это был тест, который был запущен по ошибке, просим нас извинить», — говорится в сообщении.

Парламентские выборы в ФРГ состоятся 26 сентября, по их итогам будет избран новый канцлер страны. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель впервые с 2005 года не будет претендовать на пост федерального канцлера.