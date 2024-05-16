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Путин и Си Цзиньпин приступили к переговорам

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за гостеприимство и за поздравительное послание по случаю переизбрания на новый срок.

Путин прибыл к месту проведения встречи на автомобиле Aurus. Он и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, а затем поприветствовали делегации двух стран.

После этого Путин и председатель Китая поднялись на специальный помост с тентом, откуда стали наблюдать за выступлением Военного оркестра Народно-освободительной армии Китая. На церемонии исполнили гимны России и Китая в соответствии с протоколом.


После чего начались переговоры в узком составе. Приветствуя Си Цзиньпина в начале переговоров, Путин заметил, что искренне рад спустя полгода вновь оказаться в гостеприимном Китае среди своих друзей.

«Благодарю за ваше поздравительное послание по случаю моего переизбрания на пост президента Российской Федерации и спасибо вам большое за приглашение», — сказал Путин председателю КНР.

Затем стартовали переговоры в расширенном составе. В Китай приехала необычно большая делегация из России. В ее составы руководители правительства, федеральных ведомств и главы крупнейших компаний.


Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. Визит будет двухдневным. Это первый государственный визит российского президента после вступления в должность.

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