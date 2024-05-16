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Опубликовано видео прибытия Путина в Китай

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Китайскую народную республику. Это первая зарубежная поездка главы государства после его переизбрания и вступления в должность.

На кадрах видно приземление в аэропорту самолета президента. Далее он выходит по трапу, его встречают внизу машины с кортежем из мотоциклистов.


В программе визита — встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, в которой примут участие экс-министр обороны и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, а также новый министр обороны Андрей Белоусов.

Переговоры лидеров стран пройдут в узком и расширенном составах. В планах — обсуждение партнерства по разным направлениям и определение путей его развития, сообщали в Кремле. Стороны должны подписать несколько соглашений и выступить перед журналистами.

На второй день в Харбине будет открыт VIII Российско-китайский ЭКСПО и IV Российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству. Президент России встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

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Политика #Мир
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