Опубликовано видео прибытия Путина в Китай

Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Китайскую народную республику. Это первая зарубежная поездка главы государства после его переизбрания и вступления в должность.

На кадрах видно приземление в аэропорту самолета президента. Далее он выходит по трапу, его встречают внизу машины с кортежем из мотоциклистов.

В программе визита — встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, в которой примут участие экс-министр обороны и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, а также новый министр обороны Андрей Белоусов.

Переговоры лидеров стран пройдут в узком и расширенном составах. В планах — обсуждение партнерства по разным направлениям и определение путей его развития, сообщали в Кремле. Стороны должны подписать несколько соглашений и выступить перед журналистами.

На второй день в Харбине будет открыт VIII Российско-китайский ЭКСПО и IV Российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству. Президент России встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.