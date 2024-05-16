Пережившего покушение премьера Словакии оперировали почти 4 часа

Операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, завершилась, длилась примерно 3 часа 40 минут.

Фицо введен в состояние искусственного сна, в котором будет находиться в течение 24 часов. Он находится в тяжелом состоянии, поскольку потерял много крови сообщил телеканал ТА3.

Вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что жизни Фицо ничего не угрожает. «Думаю, в конце концов он выживет», — приводят его слова словацкие СМИ,

Покушение на Фицо произошло в среду, 15 мая в городе Гандлова. Премьер лично вышел поприветствовать горожан, в этот момент прозвучали выстрелы. Политик получил одно ранение в плечо и два — в брюшную полость.

По информации властей Словакии Markiza, покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он задержан. По его словам, покушение он совершил по политическим мотивам.

Фицо выступает против оказания военной помощи Киеву и членства Украины в НАТО.