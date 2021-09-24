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Канцлера Германии покусал попугай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Snowmanradio / CC BY 2.0

Немецкий канцлер Ангела Меркель в ходе тура по земле Мекленбург-Передняя Померания посетила Марковский птичий парк, где на нее напал попугай.

Инцидент произошел, когда канцлер Германии попыталась покормить птиц. Целая стая пестрых попугаев окружила Меркель, один из них сел ей на голову, другие расположились на руках. Через некоторое время один агрессивный попугай укусил политика, пишет Spiegel.

Фотографам удалось запечатлеть сразу несколько эмоциональных моментов с участием Меркель и попугаев. Снимок курьезного происшествия попали в Сеть и мгновенно стали мемами, отмечает издание.

Меркель в настоящий момент совершает поездки по стране перед уходом с поста канцлера Германии. Срок ее полномочий истекает в 2021 году, она отказалась претендовать на должность во время следующих выборов.

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Политика #Мир #Звери
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