Канцлера Германии покусал попугай

Немецкий канцлер Ангела Меркель в ходе тура по земле Мекленбург-Передняя Померания посетила Марковский птичий парк, где на нее напал попугай.

Инцидент произошел, когда канцлер Германии попыталась покормить птиц. Целая стая пестрых попугаев окружила Меркель, один из них сел ей на голову, другие расположились на руках. Через некоторое время один агрессивный попугай укусил политика, пишет Spiegel.

With hours before the German vote starts, the pressure is on, particularly for the conservatives who are slightly behind in the polls. Their election campaign is getting more creative than ever. https://t.co/0tlMPd1Ygj — The Local Germany (@TheLocalGermany) September 24, 2021

Фотографам удалось запечатлеть сразу несколько эмоциональных моментов с участием Меркель и попугаев. Снимок курьезного происшествия попали в Сеть и мгновенно стали мемами, отмечает издание.

Меркель в настоящий момент совершает поездки по стране перед уходом с поста канцлера Германии. Срок ее полномочий истекает в 2021 году, она отказалась претендовать на должность во время следующих выборов.