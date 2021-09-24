Тимоти Шаламе репостнул рецензию на «Дюну» новосибирского школьника

Исполнитель главной роли в фильме «Дюна» Тимоти Шаламе сделал репост публикации новосибирского школьника, который написал в Instagram рецензию на фильм.

«От визуала фильма просто крыша течет, красочная картинка, отличная графика, постановка кадра, декорации и тд просто класс! Саунд от незаменимого Ханса Циммера просто богоподобен, все эти ревы, завывания, которые постоянно держут тебя в приятном напряжении благодаря этому фильм смотрится еще лучше», — написал 16-летний школьник Александр Решетников про фильм «Дюна» (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Эту публикацию школьника лайкнул и репостнул в stories актер Тимоте Шаламе. После этого публикацию лайкнули 15 тысяч человек, хотя до этого посты Александра набирали около 100 лайков.

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«Чел, тебе вся страна сейчас завидует», «Я так завидую», «Сейчас те, кто и не собирался иди на Дюну, пойдут, чтобы был шанс на репост от Тимоти» — написали пользователи в комментариях к посту школьника.

Новая экранизация романа Френка Герберта произвела настоящий фурор в российском прокате. За первый уикенд «Дюна» Вильнева собрала примерно такую же сумму, какую собрал в свое время «Аватар».